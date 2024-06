Dean Gorré verrast Eline de Zeeuw met gewaagde EK-voorspelling: 'Waarom niet?'

Dean Gorré verrast NOS-presentatrice Eline de Zeeuw met een gewaagde voorspelling over het Europees Kampioenschap in Duitsland. De oud-prof stelt dat Zwitserland, dat zich zaterdagavond overtuigend ten koste van regerend kampioen Italië plaatste voor de kwartfinales, weleens tot de eindstrijd zou kunnen reiken.

"De laatste zes toernooien stond Zwitserland steeds in de knock-outfase, dat is ontzettend knap, dat deed alleen Frankrijk ze na", stipt De Zeeuw aan tijdens de nabeschouwing van de achtste finalewedstrijd. "Toch is het wel zo: ze eindigden steeds in de achtste of hooguit de kwartfinales. Waar zie jij ze nu eindigen, Dean?", vraagt de presentatrice aan Gorré. "Nou, ze kunnen best wel in de finale komen, als je ziet hoe ze spelen", zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord, FC Groningen en Ajax.

Artikel gaat verder onder video

"De finale?", reageert De Zeeuw verrast, waarop Gorré uitlegt: "Ja, waarom niet? Het hele voetbal verandert. Waar ik verbaasd om ben, om eerlijk te zijn, alle grote voetballanden stellen teleur. En de relatief kleine landen, op Spanje na, die blijven niet achter. Die komen steeds verder en worden steeds beter. Ik zie de tendens veranderen, van de kleine landen die aanhaken en de grote landen die eigenlijk teleurstellen."

In de kwartfinale stuit Zwitserland op de winnaar van de wedstrijd tussen Engeland en Slowakije, die elkaar morgen (zondag) vanaf 18.00 uur treffen in Gelsenkirchen. Gorré ziet opnieuw kansen voor het Alpenland: "Ik vind het gewoon een fantastische ploeg, ik vind het echt een ploeg die zeker kan verrassen", voorspelt de oud-prof.

