Denemarken overleeft Servische storm en gaat als nummer 2 naar achtste finales

Denemarken heeft zich als nummer twee in poule C geplaatst voor de achtste finale. Na een 0-0 gelijkspel tegen Servië hield Denemarken groepsgenoot Slovenië op uiterst bizarre wijze onder zich. Het puntenaantal, onderling resultaat, doelsaldo en aantal gele kaarten was gelijk met Slovenië, waardoor Denemarken op basis van de kwalificatieranking boven Slovenië eindigde. Voor de Serviërs was minder rekenwerk nodig. Deze remise betekende voor Tadić en co uitschakeling op het EK. Denemarken treft - na drie gelijke spelen - in de achtste finale gastland Duitsland.

Een basisplaats voor Eriksen bij Denemarken was dit toernooi nauwelijks noemenswaardig, maar de oud-Ajacied werd dankzij zijn plek in de startopstelling recordinternational van zijn land. Het was voor de aanvallende middenvelder interland nummer 133 en daarmee passeerde hij bankzitter Kjær. Een andere ex-Ajacied aan de zijde van Servië was Tadić, maar die werd na zijn basisplaats tegen Slovenië weer naar de bank verwezen. Toch verscheen er met Gudelj alsnog een voormalig Ajax-speler in de Servische basis.

Eriksen bekroonde zijn jubileumwedstrijd halverwege de eerste helft bijna met de openingstreffer, maar bij de eerste serieuze kans van de wedstrijd had de Servische doelman Rajković een antwoord op het lage schot van de Deen in de benedenhoek. Deze poging was vrijwel het enige noemenswaardige wapenfeit in de eerste helft, want beide ploegen hielden elkaar uitstekend in bedwang. De Denen hadden een licht veldoverwicht en speelden geduldig en controleerden de wedstrijd, waardoor de Serviërs tot de rust werkelijk niets in te brengen hadden.

De stand op de ranglijst hielp Denemarken, want de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand hoefde - in tegenstelling tot Servië - niet. Toch speelde in deze poule werkelijk alles een rol. Halverwege de wedstrijd moest Denemarken op basis van het aantal gele kaarten namelijk zelfs Slovenië voor zich laten op de ranglijst. In het tweede bedrijf wisselde de Serviërs offensief, maar verder dan een buitenspelgoal kwam het Balkanland niet. Na het gelijkspel tegen Slovenië was dit het tweede punt voor Servië en daarmee eindigden de ploeg op plaats vier en wederom een bizarre poule.

