Dit is de vrouw van Marten de Roon en zo heten hun drie kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn partner en hoe heten hun kinderen?

2024 is nu al een jaar waar De Roon over een paar maanden met gemengde gevoelens op zal terugkijken. De middenvelder bereikte met zijn club Atalanta Bergamo de finale van de Coppa Italia én de Europa League. De Roon viel in de eindstrijd van het Italiaanse bekertoernooi echter geblesseerd uit, waardoor hij de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen aan zich voorbij moest laten gaan. Hij zag vanaf de zijkant zijn ploeggenoten met 3-0 winnen.

Ricarda de Roon: de vrouw van Marten de Roon

De Roon was door Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige EK-selectie, maar helaas voor de oud-speler van onder meer sc Heerenveen gaat het toernooi in Duitsland aan zijn neus voorbij. Een grote teleurstelling voor de Nederlander, die thuis ongetwijfeld op de gewenste steun kan rekenen. De Roon vormt immers al jarenlang een koppel met Ricarda de Roon. Hoelang de twee al een relatie hebben, is niet bekend. Duidelijk is dat Marten en Ricarda dolgelukkig met elkaar zijn. Ze stapten in juni 2023 in het huwelijksbootje en hebben drie kinderen: Linn-Sophie, Evie en Bo. Bo is de jongste van het stel.

De Roon is uiterst actief op social media, maar deelt niet bijster veel over zijn privéleven. Dat geldt ook voor zijn vrouw Ricarda. Ze leeft wel fanatiek mee met haar man. Zo plaatste Ricarda in november 2022 nog een foto van zichzelf tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar en postte ze onlangs nog een foto van haar partner met de Europa League-bokaal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Memphis Depay ziet geheim wapen voor Oranje: 'Niet iedereen beseft hoe belangrijk het is'

Memphis Depay hoopt dat het Nederlands elftal tijdens het EK massaal wordt gesteund door meegereisde voetbalfans.