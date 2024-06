Dit is waarom Denemarken tweede wordt in de groep

Denemarken heeft zich dinsdagavond op toch wel krankzinnige wijze als nummer twee van groep C geplaatst voor de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Denen eindigden niet alleen in punten, maar ook op doelsaldo en wat gele kaarten betreft gelijk met Slovenië. Daardoor geven de resultaten in de kwalificatiereeks voor het eindtoernooi uiteindelijk de doorslag. Daarin deed Denemarken het beter dan Slovenië.

De Denen waren er na een teleurstellend Wereldkampioenschap in Qatar alles aan gelegen in Duitsland een stuk beter voor de dag te komen. In een groep met Engeland, Servië en Slovenië werd het land ook zeker geacht door te gaan naar de volgende ronde. Maar de formatie van bondscoach Kasper Hjulmand kon opnieuw geen overtuigende indruk achterlaten. Na een teleurstellend gelijkspel in de eerste wedstrijd tegen Slovenië hield het Engeland weliswaar knap op 1-1, maar in de slotwedstrijd tegen Servië kwam het niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Denemarken zal er echter niet om malen, want het heeft zich met drie punten uit drie wedstrijden ‘gewoon’ geplaatst voor de volgende ronde van het EK. Daarvoor mag het vooral de prestaties in de kwalificatiereeks voor de eindronde in Duitsland bedanken. Zowel Denemarken als Slovenië besloot groep C op drie punten, een doelsaldo van 0 (twee doelpunten voor en twee doelpunten tegen) én hetzelfde aantal gele kaarten (6). Daardoor werd er, om te bepalen wie zich als nummer twee mag gaan opmaken voor de achtste finales, gekeken naar de resultaten in de kwalificatie.

Denemarken en Slovenië stonden in de kwalificatiereeks ook al tegenover elkaar. Beide landen eindigden op 22 punten uit tien wedstrijden. Het doelsaldo was weliswaar nipt in het voordeel van Slovenië (11 om 9), maar Denemarken was sterker in de onderlinge duels. De eerste ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel, de ‘return’ in Denemarken in een 2-1 Deense overwinning. Daardoor plaatst niet Slovenië, maar het elftal van Hjulmand zich dus als nummer twee voor de volgende ronde. Daarin wacht een loodzware opgave. Hjulmand en zijn manschappen nemen het op tegen gastland Duitsland, dat met zeven punten een groep met Zwitserland, Hongarije en Schotland won.

