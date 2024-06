Duitse journalist vraagt Ronald Koeman: was weglopen van het EK een optie?

Ronald Koeman heeft geen moment overwogen om het EK te annuleren wegens de ziekte bij zijn vrouw, zo heeft de bondscoach van het Nederlands elftal woensdagochtend aangegeven op de persconferentie. Onlangs werd bekend dat Koeman zijn vrouw, Bartina Koeman, opnieuw getroffen is door borstkanker.

Een Duitse verslaggever besloot Koeman naar aanleiding van het interview van Bartina Koeman te vragen of hij heeft overwogen het Nederlands elftal te verlaten. De bondscoach reageert daar stellig op: "Nee. Het is onder controle, dat betekent dat het goed gaat", vertelt Koeman, die er niet meer over kwijt wil, maar er niet over heeft nagedacht om door de terugkeer van borstkanker bij zijn vrouw niet met het Nederlands elftal naar Duitsland af te reizen.

Artikel gaat verder onder video

Onlangs maakt Bartina Koeman bekend opnieuw getroffen te zijn door borstkanker, nadat het in 2010 ook al geconstateerd werd bij haar. Tot vorig jaar bleef de kanker weg, totdat op scans nieuwe activiteit zichtbaar werd: “Mijn borstkanker is nu chronisch. Ik wil daar open over zijn, omdat ik hoop dat ik andere vrouwen met eenzelfde soort kanker daarmee misschien kan helpen”, gaf Bartina Koeman onlangs aan in De Telegraaf.

