Eindhovens Dagblad: 'Hij vertrekt vrijwel zeker bij PSV, maar voor FC Barcelona is hij te duur'

PSV gaat vermoedelijk binnenkort afscheid nemen van . De Belgische vleugelaanvaller zinspeelt op een vertrek en zou voor zo'n 50 miljoen euro kunnen vertrekken uit Eindhoven.

In de Brabantse lichtstad zullen ze de ontwikkelingen van België op het EK ook goed in de gaten houden. Bakayoko viel maandag zo rond het uur in tijdens het duel tegen Slowakije (0-1), maar kon niet echt overtuigen, zoals ook de rest van zijn ploeggenoten niet konden. Al leek de PSV'er te gaan scoren, toen hij enkele minuten na zijn invalbeurt de bal in de zestien op een presenteerblaadje kreeg. Uitgerekend Feyenoorder David Hancko haalde de bal van de lijn.

Bij PSV zullen ze hopen dat de buitenspeler een basisplaats krijgt in het volgende groepsduel. Zaterdag spelen De Rode Duivels tegen Roemenië, waarbij onze zuiderburen geen misstap meer kunnen begaan als ze nog willen meedingen om de groepswinst. Een sterk optreden en/of een doelpunt van Bakayoko zou ook kunnen helpen bij een transfersom voor PSV. De landskampioen wil graag 50 miljoen euro ontvangen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Er wordt tevens uitgegaan van een vertrek van de Belg. "Dat hij weggaat bij PSV, lijkt vrijwel zeker."

Welke club hem overneemt, hangt dus ook af van zijn prestaties op dit EK. Liverpool en Borussia Dortmund werden in de geruchtenmolen genoemd, maar laatstgenoemde club lijkt financieel gezien niet de beste papieren te hebben. Datzelfde geldt voor FC Barcelona volgens het Eindhovens Dagblad. In Spaanse media werd de naam van Bakayoko genoemd, maar FC Barcelona lijkt niet zomaar 50 miljoen euro klaar te hebben liggen om te besteden. Bronnen rondom de speler zelf spreken de geruchten ook tegen. PSV gaat er in ieder geval van uit dat het snel kan lopen met een transfer van Bakayoko, maar dan pas na het EK. Dan wil de jonge buitenspeler pas een keuze maken, wat zijn toekomst betreft.

