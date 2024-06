EK-sprookje Georgië wordt vervolgd in achtste finale, Nederland treft Roemenië

Georgië heeft zichzelf én Nederland een fantastische dienst bewezen door met 2-0 te stunten tegen Portugal. Dankzij dit daverende voetbalwonder plaatste de EK-debutant zich als nummer drie voor de knock-outfase. Bovendien zorgde deze overwinning ervoor dat Nederland gekoppeld werd aan Roemenië in plaats van titelkanshebber Engeland. De Georgische treffers kwamen van de voet van en topscorer . De oud-Ajacied schoot zijn derde van het toernooi binnen.

In deze clash vocht Georgië voor het bereiken van de knock-outfase en Portugal streed voor de maximale score in de poulefase. De reeds geplaatste Portugezen deden dat met liefst negen andere spelers in de basis ten opzichte van het laatste groepsduel. Enkel doelman Costa en Ronaldo bleven staan in de startformatie. De Portugese aanvoerder speelde vandaag zijn vijftigste wedstrijd op een eindronde. Bij Georgië stond Mikautadze - die met twee treffers verantwoordelijk was voor de volledige Georgische doelpuntenproductie - uiteraard in de basis.

Het befaamde Georgische aanvalsduo zette de wedstrijd binnen enkele minuten volledig op zijn kop. Mikautadze stak Kvaratskhelia weg én de Napoli-ster schoot met zijn eerste EK-treffer Georgië verrassend op voorsprong. Na de vroege openingstreffer was het speelbeeld eentonig. Georgië groef zich massaal in en Portugal maakte het spel. Via Ronaldo en Conceição kregen de Portugezen mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de Georgische verdedigingslinie weerde zich kranig en bereikte met een 1-0 voorsprong de rust.

Portugal drong wederom aan, maar een onhandige overtreding van Silva leverde Georgië een strafschop op. Mikautadze schoot deze hard in de benedenhoek en bracht Georgië na een klein uur spelen in volledige extase. Er was echter nog een half uur te spelen, maar de Georgische doelman Mamardashvili verrichte dit EK de meeste reddingen én hield vandaag zijn doel verrassend schoon. Georgië speelde met hartstocht en daar had de winnaar van 2016 geen antwoord op. Ondanks deze 2-0 nederlaag gaat Portugal als poulewinnaar naar de achtste finale.

