Engeland voorkomt door Jude Bellingham op miraculeuze wijze een blamage

Engeland heeft zondagavond op miraculeuze wijze uitschakeling op het EK in Duitsland voorkomen. De ploeg van Gareth Southgate kwam uiterst zwak voor de dag tegen Slowakije en wist in negentig minuten tijd geen schot te lossen. In de extra speeltijd van de tweede helft sloeg Jude Bellingham met een fraaie goal toe, waardoor de twee landen met een 1-1 tussenstand gingen verlengen. In die verlenging trok Engeland uiteindelijk aan het langste eind, waardoor The Three Lions zich mogen klaarmaken voor de kwartfinale tegen Zwitserland.

Bij Engeland leek bondscoach Southgate zich niets te hebben aangetrokken van de kritiek in eigen land. De oefenmeester voerde slechts één wijziging door na de moeizame wedstrijd tegen Slovenië. Die vond plaats op het middenveld waar Kobbie Mainoo de voorkeur had gekregen boven Conor Gallagher. Dus begon Engeland weer met Phil Foden op de linkervleugel en Bellingham op het middenveld. En dat terwijl het grootste punt van kritiek was dat beiden niet samen zouden kunnen spelen. Iets wat ruim in de extra tijd op bizarre wijze nog duidelijk werd. De spelers in kwestie hadden afgelopen week wel wat te vieren. Foden vloog even terug naar huis om bij de geboorte van zijn derde kind te zijn. Bellingham werd zaterdag 21 jaar.

Slowakije plaatse zich knap voor de derde keer op een eindtoernooi voor de achtste finale, die het overigens nog nooit won. Het gevoel en vertrouwen dat er dit keer een stunt inzat was er wel degelijk bij de ploeg van trainer Francesco Calzone. De bondscoach start steevast met dezelfde basis. De enige wijzing vond plaats in de laatste groepswedstrijd tegen Roemenië. Toen verving David Strelec in de spits Robert Bozenik en ook tegen Engeland begon de oud-Feyenoorder op de bank. De eerste en beste kansen waren voor de Slowaken die dan ook verdiend op voorsprong kwamen. Engeland mocht hierna nog meer de bal hebben, maar wist zich er geen raad mee.

Nu zou Southgate toch wel ingrijpen in de rust was de algehele opinie. Verrassend genoeg kwamen toch dezelfde spelers weer terug voor de tweede helft. Het vertrouwen leek zich meteen uit te betalen toen uitgerekend Foden een voorzet van Kieran Trippier binnen mocht tikken. De aanvaller vergat echter achter de bal te blijven, waardoor het doelpunt terecht werd afgekeurd. Het zou het duwtje in de rug geweest kunnen zijn waar de Engelsen zo naar snakten. Een slordigheidje werd Engeland bijna fataal toen een vrije trap werd zomaar ingeleverd bij Strelec. De spits schoot de bal direct van grote afstand over Engeland-doelman Jordan Pickford die de bal maar enkele centimeters naast zijn domein zag gaan. Na ruim een uur klonk er wederom gejuich van de Engelse fans toen Southgate zijn eerste wissel doorvoerder door Trippier te vervangen door Cole Palmer.

Engeland kreeg Slowakije maar niet op de knieën. De Slowaken grepen alles aan om het spel te ontregelen. Toch kregen de Engelsen via Harry Kane (kopbal naast) en Declan Rice (schot tegen paal) nog twee grote kansen. Southgate haalde zich diep in de extra tijd nog maar eens de hoon van de fans op de hals door Ivan Toney nog te brengen voor Foden. Dat beschimpen verstomde snel en onbedoeld bewees Southgate dat zijn criticasters gelijk hadden. Tien seconden na de wissels was het Bellingham die met een fraaie omhaal een verlenging afdwong.

De verlenging begon zoal de regulier speeltijd eindigde; met een doelpunt voor Engeland. Het was Kane die raak kopte. Was Slowakije al acht tellen neergegaan dan leek dit de definitieve knock-out voor de dappere Slowaken. Toch gaf ‘Repre’ zich niet zomaar gewonnen en was via Peter Pekarik nog dicht bij de gelijkmaker. Ook in de tweede helft wilde Slowakije niet zomaar capituleren. Het bleef aandringen, waardoor Engeland ver terug moest en een paar keer met de schrik vrij kwam. Of het de Engelsen voldoende vertrouwen geeft in het vervolg van het toernooi zal moeten blijken en afhangen van de keuzes die Southgate nog gaat maken. Eén wissel is sowieso aanstaande omdat verdediger Marc Guehi geschorst is voor de kwartfinale tegen Zwitserland.