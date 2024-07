Jude Bellingham voorkomt blamage Engeland met wereldgoal in laatste minuut

Met een weergaloze omhaal in de laatste minuut van de blessuretijd, heeft een blamage van het Engelse voetbalelftal voorkomen. De middenvelder van Real Madrid heeft een neusje voor belangrijke goals in de laatste minuten en liet dat zondag weer zien tegen Slowakije, in de achtste finale van het EK.

Engeland had het de hele wedstrijd enorm lastig tegen Slowakije, dat in de 25e minuut al voorkwam. Ivan Schranz scoorde dat doelpunt, op aangeven van David Strelec. De Engelsen hadden heel veel moeite met het creëren van kansen.

Bondscoach Gareth Southgate besloot ook lang niet in te grijpen en hield vertrouwen in zijn basisspelers. Uiteindelijk betraden Cole Palmer, Eberechi Eze en Ivan Toney het veld, maar dat had niet het gewenste effect. Tot de bal in de 95ste minuut uit een lange ingooi in de buurt kwam van Bellingham. Met een magistrale omhaal zorgde hij voor een verlenging in deze achtste finale.