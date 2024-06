UEFA laat met één tweet zien wat het verwacht van Xavi Simons

De UEFA verwacht deze zomer veel van . De aanvallende middenvelder speelt zijn tweede eindtoernooi met het Nederlands elftal. Na een ijzersterk seizoen bij RB Leipzig zijn de ogen op hem gericht. Niet voor niets noemt de toernooiorganisator hem in een rijtje met Europese topspelers als Jude Bellingham, Jamal Musiala en Pedri.

PSV verbaasde in de zomer van 2022 vriend en vijand door Simons over te nemen van Paris Saint-Germain. De verwachting was dat het talent op huurbasis de overstap zou maken naar Eindhoven, maar het bleek om een definitieve transfer te gaan. Daar kreeg zowel PSV als Simons geen moment spijt van. De aanvallende middenvelder werd een sensatie op de Nederlandse velden en noteerde in 48 wedstrijden in alle competities 22 doelpunten en twaalf assists.

De Eindhovenaren hoopten Simons langer binnenboord te houden, maar PSG maakte dankbaar gebruik van een speciale clausule en haalde hem terug naar Frankrijk. De Franse grootmacht verhuurde hem echter meteen door aan RB Leipzig en ook die keuze pakte goed uit. Simons kwam in het afgelopen seizoen 43 keer in actie voor RB Leipzig, goed voor tien treffers en vijftien assists. Niet voor niets wordt er in Europa veel verwacht van de Oranje-international.

Maar in het Nederlands elftal kwam het er nog niet helemaal uit. Simons debuteerde op 3 december 2022 in de achtste finalewedstrijd op het WK 2022 tegen de Verenigde Staten in Oranje en speelde tot op heden veertien interlands. Hij bleef lang op de hatelijke ‘nul’ staan en was tijdens de interlandbreak in maart nog het mikpunt van kritiek vanwege zijn teleurstellende beurt tegen Schotland. Maar afgelopen maandag was het eindelijk raak voor Simons. Met zijn eerste interlandtreffer brak hij de ban tegen IJsland (4-0 winst).

Voor Oranje is te hopen dat Simons nu los is. De UEFA heeft er in ieder geval vertrouwen in. “The next generation ready to boss”, schrijft het account van EURO 2024 op X, met een afbeelding waarop de grootste ‘talenten’ van Europa te zien zijn. Van links naar rechts: Benjamin Sesko (Slovenië), Simons, Jamal Musiala (Duitsland), Eduardo Camavinga (Frankrijk), Lamine Yamal (Spanje), Florian Wirtz (Duitsland), Jude Bellingham (Engeland), Warren Zaïre-Emery (Frankrijk), Pedri (Spanje) en Arda Güler (Turkije). Geen verkeerde namen om tussen te staan.