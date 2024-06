Ernstige zorgen over Nederland als opleidingsland: ‘Verandert in een rariteitenkabinet met buitenlandse C-garnituur'

Er zijn grote zorgen over Nederland als opleidingsland. Voetbal International-journalist Tom Knipping ziet enkele ongunstige ontwikkelingen in het Nederlandse betaalde voetbal, die op langere termijn voor problemen kunnen zorgen. “Voor Oranje en de clubs is opleiden cruciaal”, schrijft hij.

Het gaat het Nederlandse voetbal momenteel voor de wind. Het Nederlands elftal komt weer in actie op eindtoernooien, terwijl het Nederlandse clubvoetbal op een zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst bivakkeert. Toch staat het clubvoetbal in Nederland onder druk. Er zijn tien clubs die onder curatele staan bij de KNVB en Vitesse dreigt failliet te gaan. De jeugdopleiding van de Arnhemmers kreeg enkele jaren terug nog het hoogste certificaat van de voetbalbond.

Er zijn echter nog veel meer problemen zo constateert hij. “De KKD, de zelfbenoemde kraamkamer van het betaald voetbal, verandert steeds meer in een rariteitenkabinet met buitenlandse C-garnituur", aldus Knipping in VI Visie. “VVV-Venlo gaat nauw samenwerken met Schalke 04. VVV werd onlangs gered van een faillissement dankzij de voetbalgemeenschap, leveranciers en de Belastingdienst, die rekeningen verscheurden. Kennelijk hebben zij de club overeind gehouden, zodat VVV nu voor de nummer tien van de Tweede Bundesliga talenten kan gaan opleiden.”

Ook in de voetbalpiramide is er het nodige mis. “Feyenoord Onder-21 is kampioen, maar kan in het KNVB-systeem niet promoveren naar de Tweede Divisie, omdat Jong Almere City daar te hoog is geëindigd”, constateert hij. Knipping vermoedt dat er Nederland eerst een paar plaatsen moet zakken op de coëfficiëntenranglijst of een eindtoernooi moet missen alvorens de bedreigingen worden ingezien. “Het zou natuurlijk veel beter zijn om het dak te repareren als de zon schijnt”, besluit Knipping.

