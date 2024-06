Koeman heeft het verbruid bij zijn oude liefde: 'Ik ga proberen hem niet te minachten'

De uitspraken van Ronald Koeman over na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting tussen het Nederlands elftal en IJsland (4-0) houden de gemoederen flink bezig. De Jong moest maandag definitief een streep zetten door zijn deelname aan het EK in Duitsland en Koeman stak zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De bondscoach verweet zijn oude club FC Barcelona risico te hebben genomen met de middenvelder, waardoor Oranje nu met de ‘gebakken peren’ zit.

FC Barcelona en Koeman was ooit een zeer gelukkig huwelijk. De Nederlander bezorgde de Spaanse grootmacht in 1992 met een waanzinnig schot de eerste eindzege van de Europa Cup I (inmiddels de Champions League) in de clubhistorie. Koeman groeide als speler uit tot een legende van de club. Als hoofdtrainer was hij er een stuk minder succesvol. Koeman werd in de zomer van 2020 aangesteld als opvolger van Quique Setién, onder wiens leiding FC Barcelona een van de meest verschrikkelijke avonden in de clubhistorie had beleefd. Bayern München was in de kwartfinale van de Champions League met 8-2 (!) te sterk en bezorgde de Catalanen een nieuw Europees dieptepunt.

Aan Koeman de taak om de club weer uit het slop te trekken en dat lukte hem in eerste instantie aardig. De prestaties in de Champions League waren weliswaar ondermaats en de landstitel ging uiteindelijk naar Atlético Madrid, maar de Copa del Rey was wel een prooi voor FC Barcelona. In de aanloop naar zijn tweede seizoen kreeg Koeman echter een flinke tik te verwerken. President Joan Laporta slaagde er niet in om Lionel Messi langer binnenboord te houden. De Argentijn vertrok transfervrij naar Paris Saint-Germain. Ook Antoine Griezmann trok de deur van het Spotify Camp Nou achter zich dicht. FC Barcelona bakte er zonder sterren weinig van en Laporta besloot Koeman al vroeg in het seizoen op straat te zetten.

De Jong

Koeman liet zich na zijn ontslag regelmatig in negatieve zin uit over FC Barcelona. Daar voegde hij maandagavond na afloop van Nederland - IJsland een nieuw hoofdstuk aan toe. “We moeten ook kijken naar de gezondheid van de speler. De speler heeft een verleden met deze blessure en de club daar heeft dat risico wel met hem genomen. Wij zitten met de gebakken peren met Frenkie de Jong”, zo stak Koeman zijn ongenoegen over FC Barcelona in gesprek met de NOS niet onder stoelen of banken. Die uitspraak is niet onopgemerkt gebleven. FC Barcelona fan-accounts pakken er flink mee uit op social media. De reacties zijn niet mals. “Moet hij zeggen. Hij liet een 18-jarige Pedri door de modder rennen en nu heeft hij tot op de dag van vandaag nog steeds last van blessures”, zo klinkt het onder meer.

Duidelijk is dat het merendeel van de Barcelona-fans zich niet kunnen vinden in de woorden van Koeman. Ze wijzen op het moment dat De Jong zijn meest recente enkelblessure opliep, op 21 april in de Clásico tegen Real Madrid (3-2). Daarin moest de Nederlander zich na een duel met Federico Valverde al in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen. “Hoe geeft Koeman ons de schuld voor DIT?”, vraagt iemand zich af. “Ik ga mijn best doen om Koeman niet te minachten. Deze man wilde dat de entiteit die Frenkie de Jong 12 miljoen euro netto per jaar betaalt, hem niet in gevaar zou brengen in een belangrijke fase van het seizoen, zodat hij perfect zou zijn voor het EK met Nederland”, schrijft een ander cynisch.

Drie enkelblessures

De Jong stond in het afgelopen seizoen meermaals aan de kant met een enkelblessure. Zijn eerste liep hij op in september in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca. Daardoor ontbrak hij in twee Champions League-wedstrijden en gingen zeven competitieduels aan zijn neus voorbij. In maart ging het opnieuw mis voor De Jong, die daardoor ook de interlands tegen Schotland en Duitsland moest missen. Hij vierde in april zijn rentree binnen de lijnen, maar door zijn enkelblessure opgelopen tegen Real Madrid miste hij het restant van het seizoen met FC Barcelona én moet hij het EK uit zijn hoofd zetten.

Me voy a esforzar en no faltarle el respeto a Koeman.



Este señor pretendía que la entidad que le paga 12M€ netos al año a Frenkie de Jong no lo arriesgara en la fase critica de su temporada para que estuviese perfecto de cara a la Euro con Países Bajos.



Me cago en sus muertos. https://t.co/YwpZN3pOGR — Àlex (@BlasterAlex) June 10, 2024 how is koeman blaming THIS on us??😭😭 pic.twitter.com/qmjAohUGBW — R🫧 (@frenkiehive) June 10, 2024 He buscado en Google la definición de resentido y me ha salido esta imagen de Ronald Koeman. Literal👇 pic.twitter.com/eAx2m0HN2Q — MísterCruyff14⚜(Ricard Sanmartín) (@MisterCruyff14) June 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.