Feyenoord-fans laten zich op bijzondere wijze gelden in De Kuip tijdens Nederland - Canada

Na de 4-0 van in het oefenduel tegen Canada voor het EK 2024 in Duitsland is door voetbalfans het lied ‘I Will Survive’ ingezet. Het nummer wordt altijd gedraaid als Feyenoord in een wedstrijd heeft gescoord, maar nu werd hij dus vocaal ingestart door het Nederlands elftal-publiek.

Het I Will Survive van Hermes House Band wordt altijd na een goal van Feyenoord ingestart in De Kuip. De oefenwedstrijd van Nederland tegen Canada werd ook in het stadion in Rotterdam gehouden. De kans dat er Feyenoord-supporters op de tribunes zaten was erg groot, want na de 4-0 was de kenmerkende goaltune te horen. Ook een tweetal gebruikers op X viel het op.

AHAHAHAHAHAHA IK HOOR HET FEYENOORD DEUNTJE. Heerlijk😍😂 — Rafayell King (@RafayellKing) June 6, 2024 Haha nu begint het publiek ook I Will Survive te zingen. Het is geen Liberte maar wel een betere goaltune dan deze vreemde versie. #NedCan — Mention Account (@mention_account) June 6, 2024

