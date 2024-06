‘Feyenoord ontvangt meerdere biedingen en onderhandelt volop met Brighton’

Feyenoord heeft inmiddels meerdere biedingen ontvangen van Brighton & Hove Albion voor , zo weet 1908.nl. Het lijkt er daarmee op dat de middenvelder onhoudbaar is geworden voor de Rotterdammers en een transfer ervan gaat komen.

Volgens het medium zijn Feyenoord en Brighton nog niet tot een akkoord gekomen over de transfer van Wieffer. Ondanks dat er verschillende clubs belangstelling hebben in de middenvelder, hebben alleen de Engelsen zich concreet gemeld in Rotterdam-Zuid. De speler zelf zou wel oren hebben naar een overstap naar de Premier League, maar wacht de onderhandelingen geduldig af.

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment zouden Feyenoord en Brighton nog niet op één lijn zitten over de transfervergoeding. De nummer twee van Nederland zou graag een bedrag van dertig miljoen pond (omgerekend 35,5 miljoen euro) ontvangen voor Wieffer, terwijl de Premier League-club daar nog miljoenen onder zit. De verwachting is dat er bij een deal sprake zal zijn van een middenweg.

Mocht Wieffer daadwerkelijk vertrekken bij Feyenoord, hebben de Rotterdammers volgens 1908.nl zijn vervanger al op het oog. Deze speler is momenteel actief in het buitenland, maar Feyenoord is niet concreet voor hem. Over zijn identiteit is nog niets bekend. Bij een verkoop van Wieffer zal Feyenoord een flinke winst op hem gaan maken. In 2022 kwam hij voor 575.000 euro over van Excelsior. De Stadionclub zal wel minstens vijftien procent van de nettowinst aan de stadsgenoot moeten betalen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.