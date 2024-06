Feyenoord plukt piepjonge assistent-trainer van Priske weg bij Sparta Praag

De pas 27-jarige Lukas Babalola wordt de assistent-trainer van Brian Priske bij Feyenoord, zo melden Voetbal International en Tipsbladet zondag. De twee werkten eerder samen bij Sparta Praag.

Feyenoord maakte eerder deze maand bekend dat Priske vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer is. De Deen volgt in Rotterdam-Zuid de naar Liverpool vertrokken Arne Slot op. Lars Friis, assistent van Priske bij Sparta Praag, werd door de Tsjechen gepromoveerd tot hoofdtrainer en ging zodoende niet met de keuzeheer mee naar Nederland. Inmiddels heeft Feyenoord in Babalola een nieuwe assistent gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Babalola begon in de zomer van 2023 als hoofdanalist bij Sparta Praag. Daar maakte hij dusdanig veel indruk dat hij begin dit jaar op 26-jarige leeftijd de stap naar assistent-trainer maakte. Met zijn overstap naar De Kuip zal hij ook volgend seizoen met Priske samenwerken.

Met John de Wolf en Babalola heeft Feyenoord op dit moment twee assistenten in huis. Of de technische staf van Priske daarmee compleet is, is nog niet duidelijk.

