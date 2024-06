Franse media hakken met ontzettend lage cijfers in op Oranje: één speler krijgt een 3,5

De Franse media zijn vrijdagavond niet bepaald onder de indruk geraakt van het Nederlands elftal tijdens het EK-duel met Frankrijk (0-0). Met name de aanvallend ingestelde spelers van Oranje komen er slecht van af.

Foot Mercato, een van de populairste voetbalwebsites van Frankrijk, beoordeelt alle spelers na afloop. Diepe onvoldoendes zijn er voor Memphis Depay (3,5), Jeremie Frimpong (4) en Xavi Simons (4,5). “Een slechte wedstrijd voor de meest ervaren speler van de selectie”, schrijft Foot Mercato onder meer over Depay. “De voormalig speler van Olympique Lyon hielp meerdere counters om zeep en had moeite om kansen te creëren.”

Ook bij Maxi Foot is Depay de laagst beoordeelde speler van Oranje, opnieuw met een 3,5 als eindcijfer. “Depay stelde al teleur tegen Polen en tegen Frankrijk wist hij zijn niveau niet op te krikken. Depay viel vooral op doordat hij technisch onnauwkeurig was. Fysiek moest hij het keer op keer afleggen tegen de Franse verdedigers. Ook in de combinaties met teamgenoten was hij slordig”, klinkt het.

Ook van MadeInFoot krijgt Depay een 3,5 en daarmee wordt hij ook door dat medium als slechtste Oranje-speler beoordeeld. MadeInFoot volgt Foot Mercato in zijn beoordeling van Frimpong en Simons, met respectievelijk een 4 en een 4,5.

