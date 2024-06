Fransen positief gestemd over meespelen Mbappé tegen Oranje

Het meespelen van in de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk is nog altijd niet zeker. Wel heeft bondscoach Didier Deschamps aangegeven vertrouwen te hebben in de inzetbaarheid van zijn aanvoerder en sterspeler. Mbappé brak afgelopen maandag zijn neus in de wedstrijd tegen Oostenrijk.

Of Mbappé tegen Nederland mee kan spelen, is nog niet helemaal duidelijk. “Gisteren kon hij naar buiten om wat te doen, vanavond kan dat ook”, laat Deschamps weten op de persconferentie voorafgaand aan het treffen. “De richting die het nu op gaat, is dat hij morgen beschikbaar is. Daar zullen we alles aan doen.”

“Het gaat heel goed met Kylian”, laat Antoine Griezmann even daarvoor weten. “Zijn neus is minder gezwollen. We zullen tot het laatste moment kijken hoe het met hem gaat. Hoe hij zich voelt, is doorslaggevend. Ik weet niet of hij wel of niet gaat spelen. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Als hij er niet bij is, zullen we ons moeten aanpassen. In het voetbal moet je je altijd aanpassen aan nieuwe situaties. Dat maakt voetbal ook zo leuk.”

Maandagavond brak Mbappé zijn neus in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk. De sterspeler kwam met zijn gezicht hard in aanraking met de schouder van Kevin Danso. Als hij meespeelt tegen Oranje, zal hij een masker dragen. De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk staat vrijdagavond om 21.00 uur op de planning.

