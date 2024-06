Gareth Southgate is eruit: ‘Ik ben het probleem’

Gareth Southgate weet dat hij niet populair is bij het Engelse volk. Toch vraagt de bondscoach de fans achter zijn ploeg te blijven staan, ook als ze geen fan zijn van zijn presteren. De negativiteit heeft namelijk invloed op het presteren van zijn elftal.

Engeland werd voorafgaand aan het Europees Kampioenschap bestempeld als een van de grote favorieten voor de eindzege. De teleurstelling in het land was dan ook groot toen de ploeg van Southgate in het eerste groepsduel moeizaam won van Servië, om vervolgens tegen Denemarken en Slovenië op een gelijkspel te blijven steken. De bondscoach vreest dat er zo veel druk op zijn spelers komt te staan, dat ze het niet meer leuk zullen vinden om voor Engeland uit te komen, zo vertelt hij in gesprek met The Telegraph.

“Onze wereld is nu compleet anders en ik heb het gevoel dat ik het probleem ben”, legt hij uit. “Ik moet de spelers zo veel mogelijk helpen. We hebben het plezier in het spelen voor Engeland teruggebracht en moeten nu uitkijken dat dit niet verdwijnt. Spelers vonden het de afgelopen zes, zeven jaar geweldig om voor Engeland te spelen. Dat moeten we zo houden. Als dat niet lukt, begrijp ik dat mensen mij daarvoor afrekenen. Maar het is cruciaal dat de fans achter de spelers blijven staan.”

Na afloop van het laatste groepsduel, tegen Slovenië (0-0), gingen Southgate en zijn mannen richting de Engelse fans om ze te bedanken voor hun steun. Vervolgens werden er bekers zijn kant op geworpen. “Dat begrijp ik. De realiteit is dat ze niet blij met me zijn”, weet hij. “Daar deins ik niet voor terug. Ik zal hiermee moeten omgaan. Ik zal er niet mee stoppen om mensen te bedanken voor hun steun tijdens wedstrijden, maar het zorgt wel voor problemen bij de groep.”

“Ik ga me er niet voor verstoppen”, legt Southgate uit. “Ik moet mijn spelers de onbevreesdheid tonen die ik van ze eis op het veld. Daar zal ik dus mee doorgaan. Er staat veel op het spel en we proberen iets te doen wat nog nooit is gebeurd. We moeten dus laten zien dat we bereid zijn die uitdaging aan te gaan.”

