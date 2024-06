Georges Mikautadze zet waanzinnige prestatie neer en evenaart Gareth Bale

geldt momenteel als één van de absolute smaakmakers op het EK in Duitsland. De speler van Georgië, die bij Ajax al na één seizoenshelft mocht vertrekken, was woensdagavond tegen Portugal voor de derde keer betrokken bij een doelpunt en zorgt daarmee voor een unieke prestatie.

In de eerste groepswedstrijden van Georgië, tegen Turkije en Tsjechië, was Mikautadze zelf verantwoordelijk voor een doelpunt van zijn ploeg. Tegen Portugal meldt de aanvaller zich opnieuw op het scoreformulier, maar dan als aangever. Door de assist van Mikautadze kon Khvicha Kvaratskhelia Georgië op een verrassende voorsprong schieten tegen Portugal.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is Mikautadze in iedere groepswedstrijd betrokken bij een doelpunt, en dat is sinds 2016 niet meer voorgekomen. Destijds was het Gareth Bale die voor hetzelfde kunststukje zorgde bij Wales, al scoorde hij liefst drie keer. De voormalig ster was in dat toernooi trefzeker tegen Slowakije, Engeland en Rusland.

Wales was in 2016 de absolute verrassing op het EK. De ploeg schakelde België uit in de kwartfinale. In de halve finale was uiteindelijke winnaar Portugal te sterk met 2-0.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.