Hoe is het om met een masker te voetballen? 'Ik kon de bal niet goed zien'

Frankrijk stond maandag met nog enkele minuten te spelen 1-0 voor tegen Oostenrijk en er leek niets aan de hand. Totdat Kevin Danso opeens flink in botsing kwam met sterspeler Kylian Mbappé. Het spel lag enkele minuten stil en we zagen een bebloed gezicht en shirt bij de nieuwe speler van Real Madrid. Mbappé bleek zijn neus gebroken te hebben.

Die blessure kan nog wel eens flinke gevolgen kunnen hebben op de Franse nationale ploeg. Mbappé ondergaat na het toernooi een operatie, maar kan de komende weken nog wel in actie komen. Of hij vrijdag alweer inzetbaar is, is de vraag. Hij zal in ieder geval met een masker gaan spelen tijdens de rest van dit EK. En dat zal hem flink hinderen, zo vertellen Powel en Van Eijden.

"Ik moest een rare houding aannemen om nog iets te kunnen zien", vertelt Powel, die eerder bij Roda JC, ADO Den Haag en De Graafschap speelde. "Het masker was nogal dik. Als ik naar beneden keek, kon ik de bal niet goed zien." Tijdens een wedstrijd tegen FC Den Bosch speelde Powel vijftien minuten met het masker, maar gooide hem daarna weg. "Dat sloeg eigenlijk nergens op, maar tijdens een wedstrijd wil je alleen maar winnen. Dan denk je niet aan het gevaar."

Van Eijden sluit zich aan bij de woorden van Powel. "Ik vond het niet heel prettig. Je moet bedenken dat er constant iets net een centimeter onder je oog zit. Het schuurde niet, maar het zat zeker niet lekker. Ik was heel blij als ik in de rust en na een wedstrijd het masker weer af kon doen." De oud-speler van onder meer NEC heeft een positieve conclusie voor Oranje. "Het is een irriterende en beperkende factor wat extra energie kost. Hij gaat er zeker niet beter van voetballen."

