Van Gelder en tafelgast Oranjezomer worden het niet eens: 'Dat vind ik een beetje ver gaan'

Jack van Gelder en tafelgast Ben van der Burg worden het in De Oranjezomer niet eens over de extravagante kledingstijl van bepaalde topvoetballers. Waar de journalist volhoudt dat het 'wel leuk' is dat spelers een hoop aandacht aan hun outfit besteden, vreest de oud-schaatser - thans tech-specialist - juist dat zij hiermee de focus op hun sport kwijtraken.

In de SBS-talkshow komen beelden voorbij van de selectie van Frankrijk, die vorige week speler voor speler binnendruppelde op het trainingscomplex waar de EK-voorbereiding begon. Vooral FC Barcelona-verdediger Jules Koundé baarde opzien, door op hoge hakken te verschijnen. "Het zijn tegenwoordig natuurlijk mode-iconen geworden. Ik vind dat ook heel leuk, dat ze zich uitdagend en anders kleden, dat verdient navolging." Verderop: "Ze dragen aparte kleding en zien er apart uit, als ze maar op het veld presteren. En in negen van de tien gevallen is dat ook zo."

Van der Burg heeft echter zijn twijfels. "Ik heb één ding: is je focus echt alléén maar voetbal, alléén maar sport?", vraagt de tech-specialist zich af. "En hoeveel tijd, energie en liefde gaat dan naar 'een modevatje' zijn?", vervolgt Van der Burg. Dat vindt Van Gelder 'een beetje ver gaan': "Als ze dit uittrekken, doen ze aan pure sport. Ik heb er niet zoveel moeite mee."

Bekijk hieronder het hele fragment uit De Oranjezomer, waarin Van Gelder ook de Italianen erbij haalt om zijn punt te maken.

