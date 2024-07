Verwarde Jan Mulder gaat discussie aan met medestander Ibrahim Afellay: 'Jij bent helemaal bedorven'

Jan Mulder gaat bij Studio Fußball in discussie met Ibrahim Afellay, maar snapt niet dat de oud-PSV'er dezelfde mening heeft. Het doelpunt van Rodri tegen Georgië wordt besproken, beide analisten vinden dat de goal afgekeurd had moeten worden.

Sjoerd van Ramshorst vraagt zich bij de programma op NPO1 af waar Mulder zich druk om maakt. "Ik maak me niet zo druk om de goal, maar wel om de criteria van de UEFA. Ze zijn zo ultra-precies op dit soort momenten. Het gaat om millimeters en weet ik veel... Over chips in ballen... Maar dit ook hè?" Het doelpunt van Rodri wordt nog eens afgespeeld. "Die 7 (Morata, red.) staat toch in het zicht van de keeper. Dit is gewoon hetzelfde als bij Dumfries en Xavi Simons. Net zo'n onhoudbaar schot. Waarom wordt deze (van Rodri, red.) dan goedgekeurd?"

Artikel gaat verder onder video

Ibrahim Afellay is het eens met de analyse van Mulder. "Klopt, je zag het net heel goed van achter de goal. Je ziet de keeper (van Georgië, Mamardasjvili) de beweging naar rechts maken om zijn gezichtsveld veel breder te maken. Hij heeft last van Morata en daarom is hij altijd te laat."

Mulder begrijpt echter niet dat Afellay het met hem eens is en gaat de discussie aan. "Ja maar ik heb mijn hele leven gevoetbald. Ik had last van elf tegenspelers. Dat is toch de kern van deze sport? Een belachelijke regel." Vervolgens maakt Mulder het persoonlijk. "Jij bent ook al helemaal bedorven. Jij zit te veel in data en chips."

Afellay snapt niet waar die opmerking vandaan komt. "Nee, nee, ik ben het met je eens Jan." Mulder vraagt vervolgens om verduidelijking. "Jij vindt dat deze goedgekeurd moet worden?" Afellay reageert: "Nee, nee, deze moet juist afgekeurd worden, omdat het zicht van de keeper belemmerd wordt." Sjoerd van Ramshorst moet ook wel lachen om de situatie. "Jullie zitten lekker langs elkaar heen te praten." Als Mulder begrijpt dat beide analisten het eens zijn, geeft hij nog een tikje na richting Afellay. "Dan ben je in een halfuur van gedachten veranderd."

