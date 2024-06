Joep Schreuder begint tegen Robert Andrich en Niclas Füllkrug plots over Oranje-international

Joep Schreuder was zondagavond namens de NOS aanwezig bij het EK-duel van Duitsland met Zwitserland (1-1). De verslaggever sprak na afloop met Duits internationals en en begon tegenover beiden opeens over Oranje-international .

Schreuder haalde de naam van Weghorst aan vanwege de heldenrol die Füllkrug zondag als pinchhitter vertolkte voor Duitsland tegen Zwitserland. Füllkrug kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen en bezorgde Duitsland uiteindelijk met een late kopgoal een remise en de groepswinst. Eerder dit EK was Weghorst als invaller goud waard voor het Nederlands elftal, door in de openingswedstrijd het winnende doelpunt te maken tegen Polen (1-2).

Artikel gaat verder onder video

“Wij hebben in Nederland een discussie over Weghorst. Hij is een goede spits, maar hij is ook bankzitter. Jullie hebben Füllkrug en hij maakt doelpunten”, leidde Schreuder het gesprek met Andrich in. “Dat klopt”, repliceerde de middenvelder van Duitsland en Bayer Leverkusen, waarna hij vervolgde: “Het is belangrijk dat wij op de bank een spits hebben die altijd scoort. Hetzelfde geldt voor David Raum, die de assist gaf als invaller. Dit heb je als elftal nodig. Het doet ons extreem goed.”

Schreuder begon vervolgens ook tegen Füllkrug over Weghorst: “We hebben in Nederland de discussie over Wout Weghorst. Hij is ook een goede pinchhitter en maakt doelpunten. Hij is ook een beetje ongeduldig. Ben jij ook ongeduldig?” Füllkrug: “Nee, de trainer heeft van tevoren bepaalde afspraken met ons gemaakt. Dat is natuurlijk belangrijk. Iedere speler wil spelen. Ik ben zelf ook fan van een echte nummer negen, omdat ik vind dat doelpuntenmakers belangrijk zijn. Het is fijn dat het vandaag goed uitpakt”, aldus de spits van Borussia Dortmund.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.