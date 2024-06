‘Joey Veerman heeft kwaliteiten die niemand anders in Nederland heeft’

gaat dit EK bepalend worden voor Nederland, zo geeft Arnold Mühren aan in gesprek met Voetbal International. Met de blessure van Frenkie de Jong is de kans groot dat de middenvelder van PSV mag starten, wat volgens zijn mede-Volendammer een goede zaak is.

“Als hij goed speelt, speelt het elftal ook goed”, bespreekt Mühren de rol van Veerman in een team. “Met elf Joeys kom je niet ver, maar met hem in het team word je beter. Ook het Nederlands elftal. Ik verheug me erop hem te zien passen tijdens het EK. Balletjes breed en terug heb ik zo langzamerhand wel genoeg gezien. Er best eens een mindere wedstrijd tussen zitten, maar Veerman kan een smaakmaker worden dit toernooi.”

In aanloop naar het EK wordt Nederland nooit genoemd bij de favorieten voor de eindzege. Dat is iets wat Mühren niet begrijpt. “Ik denk namelijk dat we heel ver kunnen komen. Achterin zijn we Europese top, voorin hebben we spelers van clubs als Liverpool, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen. En wat dacht je van ons middenveld?”

Volgens Mühren heeft zijn dorpsgenoot een mooie toekomst voor de boeg. De Europees kampioen van 1988 denkt dat de PSV’er goed zou passen bij Real Madrid als opvolger van Toni Kroos. “Ik denk dat Joey kwaliteiten heeft, die niemand anders in Nederland heeft”, geeft hij aan. “Wat kan Kroos, wat Veerman niet kan? De passes die Kroos geeft, geeft Veerman ook. Wat Kroos meer heeft, is ervaring.”

“Veerman speelt het liefst met diepgaande spelers, die hij kan bedienen. Kylian Mbappé gaat ook naar Madrid. Die combinatie is natuurlijk ideaal. En ze hebben bij Real nog een paar van die snelheidsduivels voorin. Laat Veerman maar schuiven. Crossballetjes, diepteballetjes, passes tussen de linies door; hij weet ze wel te vinden”, besluit hij.

