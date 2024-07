Jude Bellingham beschrijft zijn gevoel na fenomenale omhaal in slotseconden op het EK

is de gevierde man na de overwinning van Engeland op Slowakije in de achtste finale van het EK 2024 in Duitsland. Lang zag het er niet naar uit dat Engeland door zou gaan, maar in de 95ste minuut was daar de middenvelder van Real Madrid die met een schitterende omhaal de gehele natie liet juichen. Harry Kane en Bellingham reageren op de sensationele goal van de 21-jarige.

“Jude Bellingham is een van de beste voetballers in de geschiedenis van Engeland. Wat een speler is hij”, vertelt Kane voor de camera van ITV Sport. “Hij werkt zo hard. Hij staat altijd op tijdens de grote en belangrijke momenten. Net als vandaag. In dit toernooi is het moeilijk om een manier te vinden om te winnen. Dit team weet tot het uiterst te gaan. We hadden beter kunnen spelen, maar het resultaat is uiteindelijk het belangrijke. Hopelijk kunnen we dit momentum vasthouden.”

Artikel gaat verder onder video

“Je bent dertig seconden van naar huis gaan vandaan, het voelt alsof je je land in de steek hebt gelaten en als je die bal dan trapt, dan is het een geweldig gevoel”, opent het goudhaantje van Engeland. “Er zijn er een paar die veel voor me betekenen, maar deze was zó belangrijk. We zullen over twee weken zien hoe belangrijk het echt is geweest. Het was heel belangrijk om de stemming te doen veranderen. Het kan een wereld van verschil zijn”

