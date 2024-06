Kijkers ergeren zich massaal aan de allerzwakste schakel van Oranje tegen Frankrijk

is halverwege de eerste helft tussen Nederland en Frankrijk het mikpunt van kritiek. De Oranje-international grossierde in balverlies en wist in aanvallend opzichtig weinig klaar te spelen.

Depay kreeg in de punt van de aanval opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman en hield Wout Weghorst, afgelopen zondag tegen Polen (1-2) nog matchwinner, daarmee op de reservebank. Hij wist in de eerste helft echter geen potten te breken en was bijzonder slordig in balverlies.

Zo stond Depay in de veertiende minuut van de wedstrijd met een slechte pass door het midden aan de basis van een grote schietkans voor Antoine Griezmann. De spits van Oranje leverde de bal halverwege de eigen helft in bij Theo Hernández, waarna de Fransen konden overnemen. Griezmann werd vervolgens in de zestien in stelling gebracht door N’Golo Kanté, maar Bart Verbruggen bracht uiteindelijk redding.

Op slag van rust leverde Depay de bal opnieuw op eigen kinderlijk eenvoudig in bij een tegenstander. Uiteindelijk moest Virgil van Dijk een overtreding maken, waarmee een vrije trap op een gevaarlijke positie werd weggegeven. “Depay zit opnieuw niet goed in de wedstrijd", constateerde NOS-commentator Jeroen Grueter aan het einde van de eerste helft.

Uit de cijfers blijkt overigens ook dat Depay een zeer zwakke eerste helft achter de rug heeft. Zo wist de aanvaller geen enkel schot af te lossen, laat staan een schot op doel. Ook creëerde hij geen kans voor een teamgenoot. Hij had negentien balcontacten en noteerde een erg laag slagingspercentage van 63,6 procent.

Veel kijkers, waaronder journalist Henk Spaan en oud-voetballer Anco Jansen, pleiten online voor het wisselen van Depay.