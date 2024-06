Kijkers missen bij NOS belangrijk detail in beeld bij Duitsland en schakelen naar Sporza

De NOS zendt zondagavond op NPO1 de EK-wedstrijd tussen Zwitserland en Duitsland uit. Kijkers van de Nederlandse publiekelijke omroep klagen online over het ontbreken van een belangrijk detail in beeld.

Zwitserland en Duitsland spelen zondagavond in Frankfurt hun laatste groepswedstrijd in Groep A. Tegelijkertijd nemen in dezelfde poule Schotland en Hongarije het tegen elkaar op. Duitsland is al zeker van een plek bij de laatste zestien; Zwitserland, Schotland en Hongarije maken in theorie alle nog kans op kwalificatie voor de volgende ronde.

Kijkers van Zwitserland - Duitsland hadden graag gezien dat zij op NPO1 voortdurend live op de hoogte gehouden zouden worden over de tussenstand bij Zwitserland - Hongarije. De NOS heeft er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Belgische Sporza, niet voor gekozen om tijdens Zwitserland - Duitsland ook de livetussenstand van Schotland - Hongarije voortdurend in beeld te brengen. Sporza biedt voor die kijkers een alternatief.

© Sporza