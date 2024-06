Kijkers zeggen in de eerste helft van Slowakije - Oekraïne hetzelfde over Dávid Hancko

Slowakije is vrijdagmiddag uitstekend van start gegaan in het tweede groepsduel met Oekraïne op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Na de 0-1 overwinning op België openden de Slowaken tegen de Oekraïners al vroeg de score. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor . De Feyenoord-verdediger speelde al een sterke wedstrijd tegen België en krijgt ook vier dagen later complimenten voor zijn spel.

Hancko maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Feyenoord. De linkspoot stond voor de taak om Marcos Senesi te doen vergeten. De Argentijn was uitgegroeid tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Arne Slot en bekroonde zijn ontwikkeling met een transfer naar de Engelse Premier League. Over Senesi ging het echter al snel niet meer in Rotterdam. Hancko bleek al snel een niet te missen kracht voor Feyenoord. Na een sterk eerste seizoen, waarin hij meteen landskampioen werd, was hij ook in de voorbije jaargang een van de absolute uitblinkers in De Kuip.

De vraag is eigenlijk niet meer óf, maar wanneer hij vertrekt bij Feyenoord. Hancko werd vorig jaar al gelinkt aan een overstap naar een Europese topcompetitie en dat is deze zomer niet anders. Zijn naam viel al bij Liverpool en ook Atlético Madrid zou hem op de korrel hebben. De interesse zal er door zijn sterke optredens in Duitsland niet minder op worden. Hancko hield zich maandag uitstekend staande tegen het Belgische aanvalsgeweld en is ook het duel met Oekraïne sterk begonnen. Nadat hij met een vrije trap zelf dicht bij de vroege voorsprong was, ontstond de Slowaakse openingstreffer een paar minuten later uit zijn inworp.

Op social media is men niets meer dan lovend over Hancko. Zowel Nederlandse als buitenlandse kijkers zijn onder de indruk. Zie hieronder een greep uit de reacties.

