KNVB wil niks zeggen, maar Koeman komt met kraakheldere doelstelling voor EK

De KNVB wil geen doelstelling formuleren voor het EK, maar Ronald Koeman heeft daar minder moeite mee. De bondscoach is helder: het EK is alleen geslaagd als Oranje Europees kampioen wordt.

Voorafgaand aan het EK van 2021 kreeg toenmalig bondscoach Frank de Boer de doelstelling mee om de kwartfinale te halen. Dat lukte net, waarna hij opstapte. Voorafgaand aan het WK 2022 werd geen duidelijke doelstelling geformuleerd en ook nu houdt de KNVB de lippen op elkaar, maar Koeman legt de lat voor zichzelf hoog.

“Wanneer het EK geslaagd is? Als we winnen. Anders niet”, zegt hij op de persconferentie van woensdag. “Ik kijk er heel erg naar uit. Het EK is een geweldig toernooi en we zullen veel support hebben. Dat zullen we ook nodig hebben.”

Koeman leeft met een goed gevoel toe naar het toernooi. “We eisen van elkaar heel veel en natuurlijk zijn er twee heel goede resultaten geweest in de oefenwedstrijd. Ik heb ook andere inzichten gekregen. We hebben veel kunnen doen, dus in dat opzicht is het positief.”

Zondag wacht de openingswedstrijd tegen Polen. De opstelling heeft Koeman al in zijn hoofd zitten. “Ik ben er wel uit wie er gaan spelen. Ik neem alles mee vanaf de eerste dag. Ik ben tot een elf gekomen. Het zit in mijn hoofd.”

