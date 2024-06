Verweij onthult opmerkelijke positie Brobbey in Oranje: 'Hij kan beter teruggaan naar Amsterdam'

speelde woensdag in het oefenduel tussen de reserves van het Nederlands elftal en de amateurs van TSV Havelse als linksbuiten, onthult Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-Off Oranje. De aanvaller van Ajax kan daaruit concluderen dat hij op zijn eigen positie, spits, 'niet meer in de plannen van Ronald Koeman voorkomt' en zou wat Verweij betreft dan ook beter zijn koffers kunnen gaan pakken.

"Brobbey werd in dat partijtje tegen die amateurs alleen als linksbuiten gebruikt", zegt Verweij. "Dat is heel vervelend voor zo'n jongen, dan weet je in ieder geval dat je niet in de plannen van Koeman voorkomt in de spits." De reserves van Oranje wonnen het oefenpotje achter gesloten deuren, daags na de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk, met 6-1. Wout Weghorst en Micky van de Ven scoorden beiden twee keer, Brobbey en Jeremie Frimpong tekenden voor de andere treffers. Ondanks het feit dat hij trefzeker was, kan Brobbey speelminuten op de voor hem vreemde positie wel vergeten volgens Valentijn Driessen, gezien de onbetwiste basisplaats van Cody Gakpo. Die is met twee doelpunten voorlopig topscorer van Oranje op het EK. "En Memphis Depay wil er graag spelen, Donyell Malen wil er graag spelen, Steven Bergwijn wil er graag spelen...", somt Driessen op.

Op zijn 'eigen' positie heeft Brobbey zowel Depay als Wout Weghorst in ieder geval voor zich. "En dan komt Zirkzee daarachteraan", zegt Verweij. "Ik weet het niet, maar ik vermoed dat die in de punt stond (tegen TSV Havelse, red.), als Brobbey de hele wedstrijd linksbuiten heeft gestaan." De journalist denkt dan ook niet dat de suggestie van ESPN-analist Marciano Vink, die Brobbey als dé oplossing tegen Roemenië presenteerde, gaat uitkomen: "Dat gaat zeker niet gebeuren."

Driessen haakt in: "De twee Koemannetjes werken natuurlijk iedere dag met Brobbey, dus die zullen wel weten of hij nu wel of niet Oranje-waardig is om op dit EK de rol van spits in te vullen." Verweij: "Hij heeft natuurlijk de pech gehad dat hij geblesseerd raakte aan zijn hamstring. Ik denk dat hij beter naar Amsterdam kan gaan om lekker met Farioli te gaan trainen en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Misschien dat hij er nog wel als invaller in komt, maar ik denk het niet." Dat vindt Driessen echter te ver gaan: "Ik hoorde net dat ze Europees Kampioen zouden worden, dus daar wil je toch wel tot het einde toe bij zijn, normaal gesproken", zegt de chef voetbal met een kwinkslag. "Dus ik zou zeker niet voor Farioli kiezen en als Brobbey zijnde zou ik daarna lekker op vakantie gaan."

