Kylian Mbappé neemt zeer duidelijk standpunt in over meespelen tegen Oranje

wil vrijdagavond aan de aftrap verschijnen tegen het Nederlands elftal, zo meldt de NOS donderdagmiddag. De Franse sterspeler test donderdagavond tijdens de laatste training een masker uit, wat duidelijk moet geven over zijn deelname in de wedstrijd tegen Oranje.

Ondanks dat Mbappé een gebroken neus heeft opgelopen, wil de Franse aanvaller vrijdagavond maar al te graag spelen tegen het Nederlands elftal. Tijdens de laatste groepstraining van Frankrijk in aanloop naar het duel tegen Nederland zal Mbappé een masker uittesten, om te kijken of het mogelijk is dat hij vrijdagavond aan de aftrap kan verschijnen. Dat heeft een woordvoerder van de Franse voetbalbond bevestigd aan de NOS.

De afgelopen dagen verschenen er in Franse media verschillende berichten dat Mbappé de wedstrijd tegen Oranje definitief moest laten schieten, maar dat lijkt te voorbarig te zijn geweest. De Franse aanvaller zal, mits het verantwoord is, vrijdagavond op het veld staan in Leipzig.

