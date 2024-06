Legendarische Duitse keeper slaat Oranje hoger aan dan Die Mannschaft: 'Dat zeg ik eerlijk'

Het Nederlands elftal is in de ogen van de legendarische Duitse keeper Harald 'Toni' Schumacher nog meer favoriet voor de Europese titel dan zijn eigen Duitsland. Dat zegt de inmiddels 70-jarige Europeees kampioen van 1980 in een interview met het Algemeen Dagblad.

Schumacher keepte tussen 1979 en 1986 liefst 76 duels voor Die Mannschaft, waarmee hij in 1980 zijn grootste succes behaalde door in de EK-finale af te rekenen met België. De voormalig sluitpost zal echter vooral in de herinnering voortleven vanwege het torpederen van de Fransman Patrick Battiston, die daarbij zijn kaak brak, twee tanden verloor en enige tijd buiten bewustzijn was. De Nederlandse scheidsrechter Charles Corver was het echter ontgaan. "Ja, natuurlijk was ik er in de huidige tijd met de VAR vanaf gegaan met een rode kaart", geeft Schumacher 42 jaar later grif toe.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het huidige Europees kampioenschap treedt Schumacher op als gastheer in Keulen, een van de speelsteden. De Duitser hoopt vurig dat Oranje als derde gaat eindigen in de poulefase, zo geeft hij aan: "Dat heeft een reden, hoor. Dan is er een kans dat ze naar Keulen komen in de knock-outfase. Ik ben ambassadeur van de speelstad en ik wil dat wij straks de beste speelstad van het EK waren. En Oranje met al die fans ontvangen, is dan toch een mooie kans?", zegt Schumacher.

"Wij verwelkomen gasten met open hart en open armen. Zeker Oranje", vervolgt de oud-keeper. Schumacher is positief over de titelkansen van Oranje, dat hij zelfs hoger aanslaat dan Duitsland, dat het toernooi opende met een klinkende 5-1 zege op Schotland en vandaag (woensdag) om 18.00 uur het tweede pouleduel, met Hongarije, op het programma heeft staan. "Jullie hebben altijd geweldige spelers gehad. En nog steeds. Voor mij zijn jullie meer favoriet voor de titel dan de Duitsers, dat zeg ik eerlijk", aldus Schumacher.