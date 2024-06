Leo Driessen (69) zorgt voor totale verbijstering: 'Ik weet echt niet wat ik hoor nu'

Leo Driessen heeft vrijdagavond voor verbazing gezorgd in het programma EK-praat op ESPN. De commentator en journalist plaatst Oostenrijker Marcel Sabitzer in zijn elftal van de groepsfase, maar zet de aanvallend ingestelde middenvelder op een wel heel bijzondere positie neer.

Tafelgasten kijken er raar van op, als Driessen in het programma EK-praat aangeeft dat Sabitzer een van zijn centrale verdedigers is in zijn samengestelde team van de groepsfase: "Ik weet echt niet wat ik hoor nu", zegt Jansen als hij Driessen hoort uitspreken dat hij Sabitzer als centrale verdediger heeft opgesteld: "Dat geeft niet", reageert Driessen. "We spelen bij mij eigenlijk maar met drie achterin, maar zeer offensief. We gaan zeer aanvallend spelen", zegt Driessen.

"Er moet toch enige logica in zitten, Leo?", zegt ESPN-commentator Vincent Schildkamp vervolgens tegen Driessen. Vervolgens komt de commentator erachter voor wat voor soort opstelling zijn collega heeft gekozen: "Hij is van de Peter Bosz-school. Gewoon een middenvelder centraal achterin", geeft Schildkamp aan. Driessen reageert instemmend. "Juist! Dat deed hij toch helemaal niet zo slecht, die Schouten?", doelt hij tot slot op de prestaties van Schouten als centrale verdediger bij PSV.

Dat Driessen heeft besloten Sabitzer op te nemen in zijn elftal, is niet gek gezien de prestaties van de Oostenrijker in Duitsland. De positie is, zoals Jansen en Schildkamp aangegeven in EK-praat, wel opvallend. Sabitzer is in veel opzichten een aanvallend ingestelde middenvelder en bewees onlangs met een doelpunt nog zijn waarde in het aanvallend opzicht bij Oostenrijk.

