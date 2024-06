Lineker, Shearer, Fabregas en Rooney zijn het eens: pijnlijke realiteit voor Nederland

De analisten van de BBC vinden dat het doelpunt van tegen Frankrijk had moeten tellen. Arbiter Anthony Taylor keurde de treffer af op advies van zijn grensrechter, waarna videoscheidsrechter Stuart Attwell niet ingreep.

Presentator Gary Lineker zocht contact met enkele actieve scheidsrechters. “Sommige scheidsrechters vinden dit een goal, andere niet… Keepers vinden dit waarschijnlijk geen goal. Het is belangrijk om de regel toe te lichten. Het gaat om de positie van de keeper. De hoofdvraag is: had hij redelijkerwijs kunnen duiken? De regel is: voorkomt de ene speler dat de andere speler de bal kan spelen? De vraag is dus: voorkomt hij hier dat de keeper kan duiken naar de bal?”

Alan Shearer vindt van niet. “Ik denk dat Frankrijk hier heel goed weg komt. Bij de herhaling achter het doel zie je dat de keeper niet meer bij de bal kan. Dumfries heeft geen invloed op hem.” Wayne Rooney is het daarmee eens. “Ik vind dat het een doelpunt is. Alan heeft volledig gelijk. Het zijn allereerst de Franse verdedigers die zijn zicht op de bal blokkeren. Daarna maakt de keeper een kleine beweging naar de bal, meer had hij niet kunnen doen. Dit doelpunt had nooit afgekeurd mogen worden. Het is frustrerend.”

Volgens Cesc Fàbregas heeft videoscheidsrechter Attwell gefaald. “De VAR had hem in ieder geval naar het scherm moeten roepen zodat de juiste beslissing genomen kon worden.” Ook Lineker vindt het ‘vreemd’ dat de scheidsrechter niet naar de kant werd geroepen. Fàbregas denkt dat Maignan niet bij de bal had gekund: “Als je echt denkt dat je bij de bal kunt, dan duik je.” Na afloop van de wedstrijd oordeelden ook bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk dat Oranje recht had op een doelpunt. De Nederlandse scheidsrechter Bas Nijhuis denkt daar anders over.

