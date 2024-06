Bas Nijhuis druist met analyse volledig in tegen Virgil van Dijk en Ronald Koeman

Het doelpunt van Xavi Simons in de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk werd terecht afgekeurd, zo geeft Bas Nijhuis aan. De scheidsrechter stuurde ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen tijdens de wedstrijd een berichtje om de situatie op te helderen.

De grensrechter wees erop dat Denzel Dumfries hinderlijk buitenspel stond. Dumfries stond naast doelman Mike Maignan, toen Simons met succes op doel schoot. De spelers van Oranje vonden uiteraard dat het doelpunt geldig was, maar de Engelse arbitrage besloot anders. Videoscheidsrechter Stuart Attwell steunde het besluit om de goal af te keuren.

In de nabeschouwing van ESPN vertelt Van Gangelen dat hij contact heeft gehad met Nijhuis over de situatie. “Bas Nijhuis zegt: ‘Zuiver buitenspel, knap gezien op het veld.’ Ik vroeg hem of Dumfries dus te dicht op de keeper stond. Nijhuis zegt: ‘Ja, goed opgelet, honderd procent terecht afgekeurd.’ Kennelijk is dit een duidelijke afspraak, dus daar hoeven we niet moeilijk over te doen.”

Hans Kraay junior begrijpt het oordeel van de Eredivisie-scheidsrechter. “Ik denk dat Bas Nijhuis het bij het rechte eind heeft en dat Dumfries hinderlijk buitenspel staat.”

In het kamp van Oranje wordt daar overigens heel anders over gedacht. “Ik vond het een geldige goal", zei aanvoerder Virgil van Dijk tegen de NOS. "Ik zag het vanachter, ik vond het een geldig doelpunt. Maar de scheidsrechter geeft 'm niet en dat is jammer." Bondscoach Ronald Koeman zei dat Dumfries de keeper niet hinderde. “Maignan reageerde niet, omdat hij niet bij de bal kon komen.”

