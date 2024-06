Ernstige twijfels over fitheid Depay: ‘Dat kan ik mij echt niet voorstellen’

Er is flinke twijfel over de fitheid van . Zo verwacht Maarten Wijffels dat de aanvalsleider van Oranje niet alle wedstrijden volledig zal gaan spelen. Depay kampt de afgelopen jaren met flink wat blessures en is nog altijd niet helemaal fit.

"Depay gaat natuurlijk niet alle wedstrijden volledig spelen", aldus Wijffels bij de AD Voetbalpodcast. "Als dat gebeurt, zou dat uniek zijn gezien zijn blessureverleden van de laatste twee jaar. Even ervan uitgaan, stel finale: zeven wedstrijden achter elkaar met dan de twee oefenwedstrijden erbij, dat kan ik mij niet voorstellen. Hij moet eerst maar eens een reeks van zeven wedstrijden maken."

Ook de rol van Depay, die tegen Canada vanaf de linkerkant speelde komt ter sprake. “Je ziet dat Depay toch graag centraal uitkomt", analyseert Wijffels. "Het kan zijn dat hij een vrije rol krijgt vanaf links om centraal uit te komen, maar hij komt daar hoe dan ook uit. Als je dan toch een klassespeler als Gakpo aan die linkerkant kan laten spelen dan heb je twee vliegen in een klap.”

Volgens Wijffels is Brian Brobbey een spits die niet ‘per se in de basis moet’ . “Hij kan natuurlijk ook een geweldige invaller zijn. Stel dat je voorkomt, je kunt iets meer compact spelen en hebt dan Brobbey als aanspeelpunt, want hij gaat het duel wel aan. Dan kun je op hem door bewegen. Dat is ook een wapen”, beseft hij.

