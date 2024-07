Manchester United-legende Roy Keane reageert zeer opmerkelijk na de sensationele omhaal van Bellingham

Voormalig Ierse international Roy Keane had de meest opvallende reactie op de late goal van Jude Bellingham van de hele ITV Football-studio. De 52-jarige Manchester United-legende was de enige in de hele studio die niet aan het juichen was. Waarschijnlijk had hij liever Slowakije een ronde verder zien gaan.

Engelsen waren al bang voor een enorme teleurstelling in de achtste finale tegen Slowakije. Gareth Southgate is op het Britse eiland zeer bekritiseerd vanwege zijn keuzes tijdens het EK 2024. Daarnaast is Engeland niet het land wat het attractiefste speelt. Gelukkig voor hen was daar Bellingham, die in de 95ste minuut scoorde met een omhaal.

Artikel gaat verder onder video

Feest in de ITV-studio, behalve voor één man: Keane. Omdat het een Ier is heeft hij een stuk minder binding met de oosterburen. De Engelse stad Liverpool heeft procentueel gezien heel veel Ieren, dus ook de binding die de Liverpool-supporters voelen met het Engelse nationale elftal is dikwijls niet heel groot.

Roy Keane reacting to Jude Bellingham’s last minute equaliser vs Slovakia



😭🤣 pic.twitter.com/Odxn41YaWm — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) June 30, 2024

