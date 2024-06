Boze tv-kijkers lijken duidelijk signaal te krijgen van Marco van Basten

Marco van Basten lag afgelopen dagen onder vuur na zijn optredens als analist bij programma’s van de NOS rondom het EK. De oud-voetballer werd bekritiseerd om zijn houding en gaf zelf eerlijk toe dat hij niet op de hoogte was van bepaalde zaken rondom Oranje omdat hij zich niet had ingelezen. Zaterdagavond lijkt het erop dat Van Basten zich wél heeft voorbereid.

De analist, die zaterdagavond aanschuift bij Studio Fußball, liet in de beginfase van de uitzending meerdere keren zijn licht schijnen over verschillende situaties uit Frankrijk – Nederland. Guus Hiddink, ook aanwezig, leek zelfs verrast door opmerkingen van Van Basten. “Ik was even afgeleid, omdat ik van de week ergens hoorde dat Marco zich niet zou voorbereiden”, begint de oud-voetbaltrainer.

“Maar moet je eens kijken, wat hij daar allemaal aan papieren heeft liggen”, wijst Hiddink vervolgens. Sjoerd van Ramshorst haalt daarna zelfs een grote stapel aan papieren onder de tafel vandaan. “Moet je eens kijken! Tekeningetjes en alles erbij!”, zegt de presentator. “Ik heb me vandaag dus wel voorbereid”, grapt Van Basten. “Ik vergeet een hoop dingen, daarom doe ik dat.

