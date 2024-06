Van Basten haalt uit naar verouderde buitenspelregel: ‘Ridicuul, daar word je niet vrolijk van’

Marco van Basten begrijpt niet waarom de buitenspelregel nog steeds niet is veranderd. De topspits van weleer zag al drie treffers van met de kleinste marges afgekeurd worden voor buitenspel en pleit dat dit meer geluk dan wijsheid is vanuit de verdedigers.

“Lukaku heeft nu drie goals gemaakt die allemaal zijn afgekeurd”, begint Van Basten bij NOS Studio Fußball. “Daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Het is ook allemaal een halve millimeter, een teen en een pink dat die buitenspel staat.” De voormalig voetballer zou dan ook graag zien dat de regel wordt aangepast. “Normaal gesproken heb je een voetbal die in zijn geheel over de lijn moet zijn, wil die buiten zijn of een doelpunt. Je zou dus ook als voetballer, als aanvaller, geheel achter de verdediging moeten zijn om buitenspel te staan.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Europees kampioen van 1988 is het ‘ridicuul’ dat een aanvaller buitenspel staat als hij op één lijn staat met de verdediger, maar bijvoorbeeld zijn teen een klein stukje uitsteekt. “Het is een hele verdedigende manier van een regel maken. Dat wordt al twintig, dertig jaar gezegd, maar de FIFA en de UEFA luisteren niet, ze begrijpen het niet, ze doen het niet, ze willen het niet.” Van Basten is in het verleden werkzaam geweest bij de FIFA en heeft zijn problemen met de regels ook aangekaart, maar tot een verandering kwam het niet. “Ze zijn daar met alles bezig, behalve met dit soort dingen. Ik begrijp het niet.”

“Als je bij Albert Heijn werkt, kijk je elke week wat er verbeterd moet worden. Zo moet je ook met voetbal omgaan”, geeft hij aan. Guus Hiddink sluit zich bij Van Basten aan: “Het is nu een defensieve regel en het zou een offensieve regel moeten zijn.” Volgens Van Basten zou het veranderen van de regels een flinke impact hebben op het aantal gescoorde goals. “Als er uit tien kansen tien doelpunten vallen, zouden er bij de aangepaste regels zeven van goedgekeurd zijn, terwijl dat er nu maar drie zijn. Waarom is die regel zo gemaakt? Nou, oké. Maar waarom verander je hem dan niet? De regel op zich verandert niet, maar de ruimte die je krijgt als aanvaller wordt veel groter”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS-studiogasten moeten hard lachen om nieuwe ontboezeming van Marco van Basten

Marco van Basten is als EK-analist aanwezig bij de NOS, maar zijn passie ligt al geruime tijd niet meer bij het voetbal.