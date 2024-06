Memphis meldt zich in mixed-zone en vraagt journalisten om teamgenoot 'te sparen'

heeft na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland een beroep gedaan op de aanwezige Nederlandse journalisten om niet al te kritisch te zijn op . Dat vertelt Mike Verweij althans. Memphis is van mening dat de pers wel wat ‘liever’ mag zijn voor de aanvallende middenvelder van Oranje.

Simons was in het seizoen 2022/23 de grote uitblinker bij PSV en maakte in de voorbije jaargang een sterke indruk bij RB Leipzig, maar in het shirt van het Nederlands elftal wil het vooralsnog niet vlotten. Simons maakte in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland eindelijk zijn eerste interlandtreffer, maar kon in de eerste twee EK-wedstrijden tegen Polen en Frankrijk geen potten breken. Na afloop van het duel met de Polen klonk er niet voor het eerst veel kritiek op het optreden van Simons. Memphis hoopt dat het na het duel met de Fransen minder zal zijn.

“Wat wel een heel opmerkelijk moment was in de mixed-zone: toen kwam Memphis en die deed eigenlijk een beroep op de Nederlandse journalisten om Xavi een beetje te sparen”, zo vertelt Verweij in de podcast Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf. “Een jongen van 21, als altijd alles negatief is dan is dat heel lastig. Dat kon hij (Memphis, red.) uit eigen ervaring ook vertellen, dus hij zei: wees wat liever voor Xavi.” Maar Verweij weet ook wel dat het niet zo werkt in de journalistiek. “Xavi moet gewoon laten zien dat hij ook in het Nederlands elftal net zo goed kan voetballen als bij Leipzig. Ik weet dat het niet één op één over te nemen is van je club en dat er bij het Nederlands elftal misschien wel wat meer wordt gevraagd, maar als hij gewoon goed gaat voetballen, dan komen de positieve kritieken vanzelf.”

Voor Simons leek in de kraker tegen Frankrijk heel even een heldenrol te zijn weggelegd. Hij schoot het Nederlands elftal ruim halverwege de tweede helft op een 1-0 voorsprong, maar helaas voor Simons en zijn ploeggenoten zette de arbitrage een streep door zijn treffer. Denzel Dumfries stond hinderlijk buitenspel, zo werd beoordeeld door de grensrechter, scheidsrechter én VAR. Ronald Koeman haalde Simons vervolgens naar de kant.

