Memphis Depay praat na verlies tegen Oostenrijk tevreden over eigen prestatie

is tevreden over zijn eigen spel tijdens de derde en laatste EK-groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. De spits wist zijn eerste doelpunt dit toernooi te maken, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Oranje met 2-3 verloor.

Depay sprak na het verlies in Berlijn voor de camera van de NOS met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Die vroeg de aanvaller of het doelpunt dat hij in de tweede helft maakte, de 2-2, ‘nog een goed gevoel geeft deze avond’. “Ja, natuurlijk”, antwoordde Depay. “Ik had sowieso wel het gevoel dat ik bij vlagen betrokken was bij momenten en andere spelers in posities bracht. In de duels, zeker de eerst helft, was ik sterk. Maar goed, uiteindelijk doet het er niet toe of ik wel of niet scoor als je verliest.”

Na de duels met Polen (1-2 zege) en Frankrijk (0-0) was de kritiek op Depay niet mals. Bondscoach Ronald Koeman sprak maandag op de laatste persconferentie voor het duel met Oostenrijk het vertrouwen uit in de aanvalsleider. “Ik krijg dat soort dingen eigenlijk niet mee”, zei Depay. “Maar ik ken de trainer en ik weet dat hij vertrouwen in mij heeft. Dat is altijd goed, zeker voor een creatieveling die het vertrouwen van de trainer voelt. Die wil de trainer daarvoor terugbetalen. Dat is sowieso belangrijk.”

De discussie over de spitspositie in Oranje krijgt Depay naar eigen zeggen ‘half’ mee. “Natuurlijk heb je mensen die dat misschien in je gezicht gooien. Uiteindelijk is er altijd concurrentie. Ik zit hier al zo’n tien jaar. Ik probeer belangrijk te zijn voor het team en uiteindelijk bepaalt de trainer wie dat gaat doen. Uiteindelijk hebben we iedereen nodig. Je zag bijvoorbeeld dat de invallers extra energie brachten. Uiteindelijk moet ik ook altijd op mijn tenen lopen om het team te helpen en mijn beste kwaliteiten te tonen. Vandaag vond ik mezelf zeker beter dan tijdens de eerste twee wedstrijden”, aldus Depay.

