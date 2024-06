Koeman twijfelt niet aan Oranje-dissonant: 'Hij speelt gewoon'

staat dinsdagavond in het duel tegen Oostenrijk in de basis bij het Nederlands elftal, zo bevestigt Ronald Koeman. De 30-jarige spits speelde tegen Polen en Frankrijk geen gelukkige wedstrijd, maar de bondscoach is niet voornemens om Depay te passeren.

"Depay speelt morgen”, benadrukte Koeman op de persconferentie. “Ik twijfel totaal niet aan hem. Hij kan gewoon negentig minuten spelen en is daar fysiek klaar voor. Dat hij twee keer gewisseld is, zegt daar niets over. We hadden tegen Polen en Frankrijk op het einde net wat anders nodig. Ik denk dat hij zeer zeker een speler is die zelfkritisch is.”

Volgens Koeman was Depay zelf ook niet tevreden over zijn wedstrijd. “Hij vindt dat het beter moet en kan. Hij heeft wel een verleden natuurlijk van blessures, dus ik had ook niet verwacht dat hij in topvorm zou zijn voor het toernooi. Maar dat het beter moet, is duidelijk.”

Depay zou hebben aangegeven dat hij zich in de vorige interlands geïsoleerd voelde, maar Koeman vindt dat de spits zelf ook vrij moet lopen. "De spelers moeten hem ook op het juiste moment zoeken. De aanvaller moet ook aangeven wat hij wil en van beide kanten moet en kan dat beter."

