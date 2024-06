Verweij ziet opvallend moment in slotfase Nederland - Frankrijk: ‘Hij maakte een enorm statement’

Valentijn Driessen vindt het jammer dat vrijdagavond ontbrak in de basiself van het Nederlands elftal voor de kraker tegen Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De middenvelder van PSV moest na zijn ongelukkige optreden tegen Polen plaatsmaken en genoegen nemen met een korte invalbeurt. Mike Verweij zag Veerman in de minuten die hij maakte wel zeer nuttig werk verrichten.

Veerman gaf in de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen IJsland (4-0) zijn visitekaartje af en speelde zich daarmee in de basiself voor het eerste duel op het EK met Polen. In Hamburg kwam de spelmaker van PSV echter een stuk minder voor de dag. Zijn ongelukkige optreden kostte hem zijn basisplaats in de kraker tegen Frankrijk. Ronald Koeman koos voor Xavi Simons op het middenveld en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Frimpong moet bediend worden met ballen in de diepte, maar de speler die zo’n pass kan geven, zat in het grootste deel van de wedstrijd op de bank: Veerman.

Artikel gaat verder onder video

En dat vindt Driessen jammer. “Dan ontbreekt een beetje het voetbalgogme om die jongen (Frimpong, red.) in stelling te brengen. Dat is natuurlijk jammer”, zegt de verslaggever van De Telegraaf in de podcast Kick-off EURO 2024. “Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat hij (Koeman, red.) tegenover die Hernández iemand wilde hebben die ook terug kon, maar je moet dan ook weer vooruit. Het wegvallen van Joey Veerman… Ik hou van dat soort voetballers, die lijn aanbrengen aan het spel van het Nederlands elftal. Die mis je dan. Die Fransen werden zó groot gemaakt en daarom heeft Koeman natuurlijk die aanpassing gedaan.”

Koeman voerde na 73 minuten, meteen na de afgekeurde treffer van Xavi Simons, een driedubbele wissel door. Naast Georginio Wijnaldum en Lutsharel Geertruida maakte ook Veerman zijn opwachting binnen de lijnen. De middenvelder moest het dus doen met een korte invalbeurt, maar deed daarin wel goede zagen, stelt Verweij althans. “Veerman maakte wel een énorm statement. Heb je dat gezien? Die ramde in de slotfase nog even een bal uit zijn eigen zestienmetergebied. Die dacht: laat ik me in ieder geval niet meer zeggen dat ik niet mee terug verdedig. Die deed nog even nuttig werk in de Oranje-defensie”, aldus Verweij.

