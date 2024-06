Mogelijk kink in de kabel voor Ajax: ‘Interessant hoe hij tegen Weghorst aankijkt’

Volgens Mike Verweij klopt de berichtgeving van Fabrizio Romano over niet. Ajax zou volgens de transfergoeroe in ‘zeer vergevorderde’ onderhandelingen met de boomlange spits zijn. Daar is echter geen sprake van volgens de Ajax-watcher. Wel wacht de Amsterdamse club mogelijk een ander probleem, nu Burnley bijna akkoord is met Ruud van Nistelrooij.

“De situatie met Weghorst is niet anders dan we twee geleken hebben gemeld”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off Oranje. “Ajax is met hem in gesprek en hij weet wat hij daar kan verdienen. Ajax gaat en kan pas handelen als er een aanvaller weg is. Ze hebben voorlopig nog Forbs en Akpom, dus dat gaat nu niet gebeuren.”

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk kan er nog wel een probleem op gaan treden voor Ajax. Donderdagochtend werd bekend dat Burnley waarschijnlijk in zee gaat met Van Nistelrooij als trainer. ““Interessant wordt natuurlijk hoe Ruud van Nistelrooij tegen Wout Weghorst aankijkt”, aldus Valentijn Driessen. “Als Ruud van Nistelrooij inderdaad trainer wordt van Burnley dan wordt hij de baas van Weghorst.”

Driessen weet dat Van Nistelrooij dan kan bepalen of Weghorst moet blijven bij Burnley. “Vincent Kompany, de voorganger dan van Van Nistelrooij, zag het niet zitten in Weghorst als spits. Ik ben wel benieuwd of Van Nistelrooij Weghorst dan aan zijn contract houdt als hij trainer wordt."

Van Nistelrooij kan echter wel een juiste inschatting maken of hij Weghorst geschikt acht voor het Engelse voetbal. “Hij kan het als geen ander weten wat het is om in Engeland spits te zijn en of Weghorst daar wel of niet past. Hij heeft in Engeland geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Niet bij Burnley en ook niet bij Manchester United”, besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.