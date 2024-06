NAC zet gewaardeerde assistent na zeven jaar met één telefoontje op straat: 'Asociaal en schandalig'

Promovendus NAC Breda neemt na zeven jaar plotseling afscheid van assistent-trainer Rogier Molhoek. De 42-jarige oud-speler van de club kreeg afgelopen week telefonisch van technisch directeur Peter Maas te horen dat er geen plek voor hem is in de staf van de nieuwe hoofdtrainer Carl Hoefkens en haalt tegenover Voetbal International uit naar de club: "Dit was zó laat, ik vond het asociaal en schandalig."

In gesprek met het weekblad legt Molhoek, die in Breda onder meer verantwoordelijk was voor de dode spelmomenten, uit dat hij kortgeleden nog door NAC werd aangemoedigd om het hoogste trainersdiploma (UEFA Pro) te gaan halen. Ook gaf de club hem tijdens een evaluatie, nog voor via de play-offs promotie werd bewerkstelligd, te kennen graag met hem door te willen. "Hoefkens zou komen, maar de technisch directeur kende mij en was vol lof. Hij wist precies hoe ik werkte. Maar hij wilde dat ik eerst met Carl om de tafel zou gaan. In drie kwartier moesten we elkaar doorgronden."

Artikel gaat verder onder video

Het gesprek tussen de nieuwe Belgische hoofdtrainer en Molhoek zou uiteindelijk een dag na het promotiefeest plaatsvinden: "Ik had maar een uur geslapen, maar Carl begreep dat. We spraken voetbalinhoudelijk, maar ook over privézaken. Peter was op de hoogte van het goede gesprek. Het leek een ABC’tje te worden. Ik wilde heel graag blijven, want NAC was mijn club geworden", zegt Molhoek. De bevestiging dat hij ook volgend seizoen deel uit zou maken van de staf bleef echter maar uit, waardoor de trainer zich - naar nu blijkt terecht - zorgen begon te maken.

Afgelopen week kwam het hoge woord eruit: Molhoek moet tóch vertrekken. "Dat ging via een telefoontje. Peter vertelde me kort dat we niet samen doorgingen. Toen ben ik aardig losgegaan. Niet vanwege de keuze, maar wel vanwege het moment en de wijze van communicatie. Dit was zó laat, ik vond het asociaal en schandalig. Dat je zo omgaat met iemand die al jaren binnen de club actief is. Zeker omdat ik in de play-offs nog een keer had bewezen te kunnen leveren", zegt Molhoek, die zich 'aan het lijntje gehouden' voelt. "Sommige clubs zijn al begonnen en ik kan nu nergens meer terecht. Ik moet maar hopen dat er ergens een plaatsje vrij komt."

