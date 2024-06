Donyell Malen kan na zes minuten al door de grond zakken: 'Hoe is het mogelijk?'

Het Nederlands elftal is dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk al vroeg tegen een flinke tik aangelopen. mag het van bondscoach Ronald Koeman voor het eerst dit toernooi vanaf het begin laten zien, maar de aanvaller van Borussia Dortmund gleed de bal in de zesde minuut al achter de eigen doelman . Oranje kijkt zodoende al heel snel tegen een 0-1 achterstand aan.

Oranje was gewaarschuwd voor de ontmoeting met Oostenrijk. De ploeg van Koeman verzekerde zich maandagavond al van een startbewijs voor de achtste finales van het EK, maar is er alles aan gelegen bovenaan te eindigen in groep D. Dan moet het dus wel zien af te rekenen met Oostenrijk. Dat beloofde in de aanloop naar het treffen in Berlijn al een taaie klus te worden. De Oostenrijkers steken al maanden in uitstekende vorm en lieten dat ook zien in de eerste twee wedstrijden op dit EK tegen Frankrijk (0-1 verlies) en Polen (1-3 winst).

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal liet zich desondanks verrassen in de openingsfase. Oostenrijk zat er vanaf minuut één kort op en voetbalde zich al vroeg een paar keer door de achterste linie van Oranje. Dat resulteerde in de zesde minuut in de 0-1. In een poging een voorzet eruit te halen, gleed Malen de bal heel ongelukkig in eigen doel. Een pijnlijk moment voor de aanvaller, die dinsdagavond in Berlijn eindelijk vanaf het begin het vertrouwen krijgt van Koeman. Malen kwam tot de ontmoeting met Oostenrijk enkel in de eerste groepswedstrijd tegen Polen als invaller binnen de lijnen. Tijdens het treffen met Frankrijk van afgelopen vrijdag bleef hij op de bank.

Malen was in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) nog trefzeker, maar verschalkt tegen Oostenrijk dus zijn eigen keeper. Gelukkig voor Oranje en Malen hebben ze nog voldoende tijd om de achterstand weg te poetsen.

Volg de ontwikkelingen bij Nederland - Oostenrijk hier live!

Doelpunt Oostenrijk🚨!



6' Donyell Malen



Nederland 0-1 Oostenrijk



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/qzue9RxSBQ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024 Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:



◉ Fastest EUROs own goal

◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands

◉ First EUROs own goal scored for Austria



History maker. 🫠#EURO2024 pic.twitter.com/0Qh3wFya42 — Squawka (@Squawka) June 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.