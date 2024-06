‘Nederlandse crimineel’ Makkelie krijgt onder uit de zak van Modric en in Kroatische media

In Kroatië is onvrede over het optreden van 'de Nederlandse crimineel' Danny Makkelie als scheidsrechter bij Kroatië - Italië (1-1). De Nederlandse arbiter kende maar liefst acht minuten blessuretijd toe en in de laatste minuut daarvan wist Italië via gelijk te maken. Ook Kroatië-aanvoerder is niet te spreken over de rol van Makkelie.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", aldus Modric na afloop tegenover tv-zender HRT. "Voetbal is wreed, dat hebben we vandaag gezien", vervolgt de middenvelder die het onbegrijpelijk vindt dat er acht minuten blessuretijd bijgetrokken is. “Ik weet ook niet hoe de scheidsrechter aan zo veel blessuretijd komt. We verdienden het niet om dit doelpunt tegen te krijgen. Maar als je ten onder moet gaan, dan maar op de manier van vandaag. Het is geen troost, voetbal is wreed."

De Kroatische media is ook allerminst blij met waarop Makkelie gefloten heeft. Zo wijdt 24sata een heel artikel aan een moment dat voorafgaat aan de gelijkmaker van Italië. Kort voordat Riccardo Calafiori op kon stomen naar het Kroatische doel van Dominik Livakovic, gaf Ivan Perisic een lange bal op Ante Budimir, maar de spits werd neergehaald door diezelfde Calafiori. Budimir bleef liggen, waardoor Kroatië niet met tien, maar met negen moest verdedigen. Daardoor ‘eindigde het verhaal van dit EK’ voor Kroatië’, zo klinkt het. Al is er nog altijd een kleine hoop dat de Kroaten alsnog door kunnen.

'Nederlandse crimineel' Makkelie

De spelers ‘die alles gaven’ wordt niets kwalijk genomen, maar dat geldt allerminst voor Makkelie. Hij krijgt er flink van langs in de Kroatische media, zo ook bij 24sata. “De bijdrage van de scheidsrechter doet ons pijn. Een serieus team mag niet twee keer op dezelfde manier vallen. Ook niet als er een 'Nederlandse crimineel' aan de overkant staat. Dit doet echt pijn…”,

In Sportske novosti wordt zelfs gesuggereerd dat de scheidsrechter ‘op een voor hand liggende missie was om de Azzurri te helpen’. “Wie de wedstrijd echter goed bekeek en iets van scheidsrechters weet, kon al snel zien hoe Danny Makkelie de wedstrijd de Italiaanse kant probeerde op te sturen. De Italianen maakten verschillende zichtbare fouten, maar beoordeelde ze niet. Bij ons beoordeelde hij alles. En alles wat marginaal was, dat ging naar de kant van Italië.”

'We zouden zes minuten accepteren'

De blessuretijd van acht minuten is ook ‘onverklaarbaar’. “Er waren zes spelerswissels, wat drie minuten blessuretijd oplevert. De VAR-controle op de penalty duurde niet lang, hooguit twee minuten. In de regel betekent dit vijf minuten compensatie. We zouden zes minuten als normaal accepteren, omdat er enkele kleine "diefstallen" van tijd waren. Zeven minuten blessuretijd was al onaanvaardbaar, en acht minuten gingen de logica van welke scheidsrechter dan ook te boven”, is het medium kritisch.

