Füllkrug bezorgt Duitsland op laatste moment tóch nog groepswinst tegen Zwitserland

Zwitserland heeft zondagavond gelijk gespeeld tegen Duitsland. In Frankfurt had Die Mannschaft het moeilijk, het kwam geen moment in de wedstrijd en verloor bijna door een doelpunt van Dan Ndoye van hun zuiderburen. Door een treffer van Niclas Füllkrug in de blessuretijd werd het toch nog gelijk: 1-1.

Bij een gelijkspel was Duitsland zeker van de groepswinst, na eerdere overwinningen op Schotland en Hongarije. Zwitserland had bij aanvang drie punten en zes doelpunten voorsprong op nummer drie Schotland en was dus dichtbij plaatsing voor de tweede ronde. Bij winst zouden de Zwitsers Duitsland passeren en als groepswinnaar naar de tweede ronde gaan.

Nadat de VAR een treffer van Robert Andrich had afgekeurd kwam Zwitserland in de 29e minuut verassend op voorsprong. Remo Freuler zette de bal half hoog voor op Dan Ndoye, die al vallend knap in de korte hoek raak schoot: 1-0. Ook naar dit doelpunt werd even gekeken, maar Antonio Rüdiger hief, door het uitgestoken been waarmee hij de voorzet wilde blokkeren, buitenspel op. Ondanks een veldoverwicht voor de Duitsers na die treffer was dat ook de ruststand.

Na rust duurde het lang voor de Duitse achtervolging op gang kwam. Het duurde tot de slotfase voor de Duisters echt kansen wisten te creëren. Kai Havertz kopte bijvoorbeeld in de 85e minuut op de lat, maar aan de andere kant waren de Zwitsers levensgevaarlijk in de omschakeling. Uiteindelijk kwam Duitsland toch langszij. In de 92e minuut kopte Niclas Füllkrug raak na een voorzet van David Raum, waardoor Duitsland groepswinnaar werd: 1-1.