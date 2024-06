Niet Simons of Gakpo maar iemand anders krijgt complimenten na de 1-1 van Oranje

Na een dramatische eerste helft beleeft het Nederlands elftal een sterk begin van het tweede bedrijf tegen Oostenrijk. schoot de formatie van bondscoach Ronald Koeman snel na de hervatting op gelijke hoogte. De complimenten zijn echter niet voor aangever of doelpuntenmaker Gakpo, maar .

De Feyenoord-verdediger moest het tot dinsdagavond doen met een invalbeurt tegen Frankrijk, maar verscheen dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk aan de aftrap. Geertruida, die in de aanloop naar het EK nog indruk maakte op de rechterflank, had het echter zwaar in de eerste helft. De Oostenrijkse openingstreffer - een ongelukkig eigen doelpunt van Donyell Malen - en veel ander gevaar kwam over de Nederlandse rechterkant. Geertruida was in de eerste helft dan ook, samen met Joey Veerman, het mikpunt van kritiek.

De Feyenoorder heeft zich in de eerste minuten van de tweede helft echter uitstekend herpakt. Geertruida veroverde op eigen helft de bal, waarna Simons een groot deel van het veld kon oversteken. Simons, die na zijn basisplaatsen tegen Polen en Frankrijk genoegen moest nemen met een reserverol maar al in de eerste helft Veerman verving, gaf de bal vervolgens goed mee aan Gakpo. De aanvaller Liverpool trof evenals in de eerste wedstrijd tegen Polen doel: 1-1.

