Weghorst en Gakpo lachen om opmerking van Noa Vahle: 'Goed dat je dat aanhaalt!'

Noa Vahle slaagt er zondag tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in om en aan het lachen te krijgen. Het is de verslaggever van Vandaag Inside opgevallen dat Weghorst op de training zéér gepassioneerd juicht als hij scoort op het trainingsveld, waarop beide aanvallers reageren.

"Het gaat natuurlijk vaker over jouw passie voor het spelen in Oranje", richt Vahle zich tot Weghorst. "Dat zie je ook op de training. Als je scoort, dan juich je daar ook al. Is dat iets wat er altijd in heeft gezeten?" Beide aanvallers kunnen daarop een lach niet inhouden. "Dat is mooi Wout, echt mooi", grijnst Gakpo. "Lach je me nou uit?", vraagt Weghorst aan zijn ploeggenoot, maar die bezweert van niet: "Nee, nee, nee, zeker niet. Ik vind het mooi dat het wordt aangehaald!"

Weghorst komt dan met een inhoudelijke reactie: "Als ik als kleine jongen voetbalde en ik maakte een goal, dan was ik blij. Dan ging ik juichen en ja, dat heb ik nog steeds." Buiten het voetbalveld is hij een stuk minder fanatiek, bezweert de spits. "Nee, dat heb ik eigenlijk alleen met voetbal. Ik kan best een spelletje spelen thuis met de meisjes, die kan ik heel goed kan verliezen. Mama vindt dat moeilijker", verwijst hij naar zijn vrouw Nikki met wie hij drie dochters heeft. "Dus dat is eigenlijk een beetje omgedraaid, bij ons thuis", besluit Weghorst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.